Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Kocaelispor mücadelesinde önce takımını öne geçirdi, ardından ise yaptığı hatayla takımının geriye düşmesine neden oldu. 61'de sarı-lacivertlileri öne geçiren Slovak oyuncu, 75'te ceza yayı üzerinde rakibini düşürdü. Kocaelispor, bu serbest vuruşta Maglica ile golü buldu ve karşılaşmada 2-1 öne geçti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.