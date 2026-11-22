Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Kocaelispor mücadelesinde önce takımını öne geçirdi, ardından ise yaptığı hatayla takımının geriye düşmesine neden oldu. 61'de sarı-lacivertlileri öne geçiren Slovak oyuncu, 75'te ceza yayı üzerinde rakibini düşürdü. Kocaelispor, bu serbest vuruşta Maglica ile golü buldu ve karşılaşmada 2-1 öne geçti.