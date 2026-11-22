Fenerbahçe'nin sağ beki Nelson Semedo maçın kader adamlarından biri oldu. Takımı 1-0 öndeyken Portekizli oyuncunun yaptığı hata, pahalıya patladı. Semedo'nun 68'inci dakikada ceza sahası içinde topu elle oynaması sonrası, VAR uyarısıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Berkan penaltıdan skora eşitliği getirdi.

PENALTIDA 3 OYUNCU BİRDEN SARI GÖRDÜ

Kocaelispor'un kazandığı penaltının ardından 3 Fenerbahçeli oyuncu birden sarı kart gördü. Levent Mercan ve Matteo Guendouzi itirazları nedeniyle, kaleci Ederson ise penaltı atışı sırasında direği ellediği için sarı kartla cezalandırdı. Bu arada hakem Kadir Sağlam zorlu müsabakada 10 kez sarı kartına başvurdu.