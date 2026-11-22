Ömer Üründül Kocaelispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından usta yazar Ömer Üründül, pozisyonlara ve iki takıma dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 09:40
"İkinci devrede Vedat-Lukaku değişikliğinden sonra Fenerbahçe kontrolü ele aldı. Skriniar'ın da klas vuruşuyla skor avantajı yakaladı."
"Bundan sonra ise gerçekten hayal kırıklığıydı. Önce ani atakta kaleci Serhat'ın hatasında Oğuz maçı bitirecek net pozisyona girdi. Kendisi golü rahatlıkla atabilirdi. Pas vermek istedi, onu da beceremedi."
"Daha sonra Semedo bir penaltı hediye etti. Futbolcuların ruh halini gösteren kare ise hakemin VAR ile birlikte verdiği penaltıda itirazlardan 3 sarı kart gördüler."
"Ardından Kocaelispor bir frikik kazandı. Kurulan barajın arkasına bir futbolcunun yatmaması ve hepsinin erken zıplaması büyük hataydı. Bu, amatör maçlarda bile olmaz."
"Sonra skor dezavantajına düşüldü. Son dönemdeki baskıda da uzatmada beraberlik geldi. Ama bana göre kayıp çok büyük."
"Bir diğer nokta da Fenerbahçe'de milli maç aralarında İstanbul'da kalan futbolcular iyi çalıştırılmıyor ya da kendilerine hiç bakmıyorlar. Güzel bir gol attı ama Greenwood da kesinlikle fizik olarak hazır değil. Guendouzi ve İrfan Can da geriye gitmişler."
"Ben öncelikle Selçuk İnan hocayı çok takdir ediyorum. Kazanırsın kaybedersin ama elindeki kadro ile oynattığın futbol günümüz futboluna uyan savaşçı bir oyun."
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