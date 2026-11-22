"Ardından Kocaelispor bir frikik kazandı. Kurulan barajın arkasına bir futbolcunun yatmaması ve hepsinin erken zıplaması büyük hataydı. Bu, amatör maçlarda bile olmaz."

"Sonra skor dezavantajına düşüldü. Son dönemdeki baskıda da uzatmada beraberlik geldi. Ama bana göre kayıp çok büyük."