Mason Greenwood, Kocaelispor deplasmanında sergilediği performansla eleştirilse de İngiliz yıldız attığı golle Fenerbahçe'ye 1 puan kazandırdı. 90+3'te Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde iyi yer tutan ve şık bir kafa vuruşu yapan Greenwood, skoru 2-2'ye getirirken, takımını mağlubiyetten kurtardı. Milli ara öncesindeki Çorum FK mücadelesinde 2 gol birden atan 25 yaşındaki oyuncu, böylece ligde üst üste iki maçta ilk kez gol sevinci yaşadı. Ligdeki toplam gol sayısını da 7'ye yükselten Greenwood, Vedat Muriç'le birlikte takımın en golcü ismi oldu. Greenwood'un ligde iki de asisti bulunuyor. Ayrıca İngiliz oyuncu, bu sezonki ikinci sarı kartını gördü.