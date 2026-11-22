Fenerbahçe'de işler yokuş aşağı! Son 8 sezonun en kötüsü
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a karşı 2 puan kaybeden ve lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk yarışından erken koptu. Sarı-lacivertliler, 12. haftalar itibariyle son 8 sezonun en kötü sonucunu elde etti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 13:14
Kadıköy temsilcisi, 90+3'te Mason Greenwood'un kaydettiği gol ile yenilgiden son anda kurtuldu.
Zorlu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe, puan cetvelinde lider Galatasaray ile arasındaki farkım açılmasına engel olamadı.
Kocaelispor maçının ardından oluşan tablo, Kadıköy ekibinde endişe yarattı.
Fenerbahçe, bu sezon geride kalan 12 maçta yalnızca 6 galibiyet alırken 2 beraberlik/4 yenilgi ile zirvenin 11 puan gerisinde kaldı.
Sarı-lacivertliler 2018-2019 sezonunda yine aynı haftada zirvenin 14 puan gerisine düşmüştü.
Emre Belözoğlu yönetiminde ikinci maçına çıkan Fenerbahçe'nin daha şimdiden 11 puan geriye düşmesi şampiyonluk yarışında ağır bir darbe almasına neden oldu.
Takvim'deki habere göre son şampiyonluğunu 2013-2014'te alan Kanarya böylece şimdiden yarışta geride kaldı.
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