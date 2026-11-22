Fenerbahçe, bu sezon geride kalan 12 maçta yalnızca 6 galibiyet alırken 2 beraberlik/4 yenilgi ile zirvenin 11 puan gerisinde kaldı.

Emre Belözoğlu yönetiminde ikinci maçına çıkan Fenerbahçe'nin daha şimdiden 11 puan geriye düşmesi şampiyonluk yarışında ağır bir darbe almasına neden oldu.