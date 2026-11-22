Emre Belözoğlu'yla çıktığı ilk maçta Çorum FK'yı 5 golle geçen Fenerbahçe, 46 yaşındaki teknik adam idaresindeki ikinci mücadelesinde Kocaelispor'a diş geçiremedi. Rakibi karşısında pozisyona girmekte zorlanan sarı-lacivertliler, dakikalar 61'i gösterdiğinde duran toptan kaptanı Skriniar'la öne geçti. Bu golden sonra ise geri çekilen Fenerbahçe karşısında Kocaelispor, sazı eline aldı. 67'de gelişen atakta Semedo elle oynadı, VAR devreye girdi, hakem Kadir Sağlam da penaltını noktasını gösterdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Berkan, beyaz noktadan skoru dengeledi. Bu golden 5 dakika sonra Skriniar ceza yayı üzerinde rakibini indirdi. Kazanılan serbest vuruşta Maglica, şık bir vuruşla Kocaelispor'u öne geçirdi. Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Nene'nin şutu önce direğe sonra kaleci Serhat'a çarptı, kornere çıktı. Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda sahneye Greenwood çıktı ve 90+3'te Fenerbahçe'ye puanı getirdi. 90 dakika sonunda sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, henüz 12'nci haftada lider G.Saray'ın 11 puan gerisine düştü.

4 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıkları bulunan Ake, Asensio ve Oosterwolde kadroda yer almazken, cezalı Brown da takımını zorlu maçta yalnız bıraktı. Brown'ın cezası bu karşılaşmayla birlikte sona erdi. Haftaya oynayabilecek.

4

Kocaelispor ve Fenerbahçe arasındaki mücadelede atılan 4 gol de duran toplardan geldi.