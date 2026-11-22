Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde Çorum FK'yı 5 golle geçen kadroyu bozmadı. 11 oynaması beklenen Vedat ikinci yarı oyuna dahil oldu. Kante de Belözoğlu'nun takımın başına gelmesiyle birlikte ikinci maça da yedek kulübesinde başladı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.