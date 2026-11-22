Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde Çorum FK'yı 5 golle geçen kadroyu bozmadı. 11 oynaması beklenen Vedat ikinci yarı oyuna dahil oldu. Kante de Belözoğlu'nun takımın başına gelmesiyle birlikte ikinci maça da yedek kulübesinde başladı.