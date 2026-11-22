Karşılaşmanın 76'ncı dakikasında Kocaelispor'un kazandığı serbest vuruşta Fenerbahçe kalecisi Ederson, barajın arkasına herhangi bir takım arkadaşını yatırmadı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 06:50
Karşılaşmanın 76'ncı dakikasında Kocaelispor'un kazandığı serbest vuruşta Fenerbahçe kalecisi Ederson, barajın arkasına herhangi bir takım arkadaşını yatırmadı. Sonrasında Kocaelisporlu Maglica'nın yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Brezilyalı file bekçisinin yerden gelebilecek şutlara karşı son dönemde sıkça başvurulan bu önlemi almaması, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Bu arada 33 yaşındaki eldiven Kocaelispor karşısında 3'ü ceza sahası içinden olmak üzere 4 kurtarış yaptı.