Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı değerlendirdi. 46 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "Kazanmamız gereken maçtı. Oyuna yumuşak başladık. İlk 30 dakikayı kayıp olarak görüyorum. 30'dan sonra oyunu oturttuk. İkinci yarıda golü bulduk. Büyük takımların böyle bir gerçeği vardır. Her zaman gol atma durumu oluyor. Bugün golü de bulduk. 2 ve 3. gol için de şanslar geldi. Orada bir nokta var. Galiba onu aşmamız gerekiyor.

VEDAT'A NET BİR İTME VAR

Bir kırılma anı var, onu aşabilecek gücümüz var. Sonrasında kötü bir gol. Oyuncularımız çok iyi niyetli. Penaltıdan önce Vedat'a net bir itme var, verilmesi için kendisini atması gerekiyor, es geçildi. Sonrasında bir penaltı. Golden sonra da hamle yapacaktık ama penaltı oldu. Kayıp ve kazançların her zaman bir parçası olacağız. Oyuncularımızın motivasyon ve inancını yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için buradayım. Bizim için kötü bir gece fakat yeniden kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz."