Süper Lig'de en son 10 Ekim'deki Çaykur Rizespor maçına 11'de başlayan Vedat Muriç, sonrasında oynanan Alanyaspor, Galatasaray, Göztepe ve Çorum FK mücadelelerinde kulübede yer aldı. Bu karşılaşmaların hepsinde son dakikalarda oyuna giren Kosovalı golcünün, 11 hasreti bugün Kocaelispor deplasmanında sona erecek. Hafta içinde yapılan testlerde, fiziki verileri Romelu Lukaku'dan daha iyi çıkan Vedat Muriç, daha hazır olduğunu Belözoğlu'na gösterdi.

LİGDE TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Belçika Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Romelu Lukaku iyileşmesine rağmen fizik olarak istenilen seviyede olmadığından dolayı teknik direktör Emre Belözoğlu tarafından bu maçta kulübeye çekilecek ve Vedat Muriç, ilk 11'de yer alacak. Tecrübeli golcü, böylece ligde 4 maç aradan sonra sahaya 11'de çıkmış olacak. Vedat, bu sezon ligde attığı 7 golle de Fenerbahçe'nin en skorer ismi konumunda bulunuyor. Kosovalı, ligdeki son golünü 17 Ekim'deki Alanyaspor mücadelesinde kaydetmişti.