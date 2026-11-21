F.Bahçe, Arda Okan Kurtulan için kısa süre içinde Göztepe'nin kapısını çalacak. Eğer İzmir ekibiyle bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa; genç oyuncuya imza attırılacak ve yeni sezonda sarı-lacivertlilerin bir numaralı sağ beki Arda Okan olacak. Okan, transfer gerçekleşmesi halinde 4.5 sezon sonra F.Bahçe'ye dönecek.
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