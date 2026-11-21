Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Milli aranın ardından sahasında mücadele edecek yeşil-siyahlılar, taraftarının desteğiyle galibiyet almayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler ise deplasmanda kazanarak üst sıralardaki yarışını sürdürmek istiyor. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

Kocaelispor-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Fenerbahçe maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak mücadelede iki takım da üç puan için sahaya çıkacak.

Karşılaşma, milli maç arasının ardından iki takımın ligdeki konumu açısından önem taşıyor. Ev sahibi Kocaelispor, taraftarı önündeki avantajını değerlendirmek istiyor.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi yayıncı kuruluşun ilgili televizyon ve dijital yayın abonelikleri üzerinden takip edebilecek.

Mücadele, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta yayın programında yer alıyor. Karşılaşma Türkiye saatiyle akşam saatlerinde başlayacak.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmasına TURKA Kocaeli Stadyumu ev sahipliği yapacak. Kocaelispor, rakibini kendi sahasında ağırlayarak taraftarının önünde önemli bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe ise Kocaeli deplasmanında kazanarak puan tablosunda rakibinin önünde kalmak istiyor. İki takımın da karşılaşma öncesinde 19 puanı bulunuyor.

Mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 12. haftanın hakem görevlendirmelerini 19 Kasım'da duyurdu.