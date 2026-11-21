Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Milli aranın ardından sahasında mücadele edecek yeşil-siyahlılar, taraftarının desteğiyle galibiyet almayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler ise deplasmanda kazanarak üst sıralardaki yarışını sürdürmek istiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Kocaelispor: Serhat, Uğur Kaan, Dijksteel, Maglica, Rivas, Berkan, Susoho, Tayfur, Baku, Sousa, Agyei.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Fenerbahçe maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başladı.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE?

Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmasına TURKA Kocaeli Stadyumu ev sahipliği yapıyor.