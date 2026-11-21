Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, takımda radikal değişikliklere imza atıyor... Milli arada öğrencilerine kendi oyun felsefesini aşılamaya başlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, takım içindeki bazı oyuncuları da farklı mevkilerde değerlendirecek. Bu isimlerin başında da Matteo Guendouzi geliyor. Belözoğlu, Fransız oyuncuyu 6 numaradan çıkaracak ve 8 numara olarak oynatacak. Zaman zaman da 27 yaşındaki yıldızı 10 numara mevkiinde görevlendirecek. Genç teknik adam, bu şekilde Guendouzi'den hücumda faydalanacak. Bugünkü Kocaelispor mücadelesiyle birlikte Matteo'nun 8'e geçmesi bekleniyor. Fransız yıldız, Marsilya'da forma giydiği dönemde merkez orta saha ve on numara olarak çoğu zaman sahada yer almış ve de takımına skor anlamında önemli katkılar yapmıştı. Guendouzi, Marsilya'da görev aldığı 2 sezonda tam 10 gol ve 20 asistlik performans ortaya koymuştu.