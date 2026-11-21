Fenerbahçe, 2026 yılının son döneminde üç kulvarda toplam 8 müsabakaya çıkacak. Süper Lig'de sırasıyla, Kocaelispor, Erzurumspor FK, Başakşehir, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yla karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde de Shakhtar Donetsk ve LASK'la oynayacak. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarıyla organizasyonda sahaya çıkacak.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.