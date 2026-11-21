Fenerbahçe'den dev rakama anında ret! Mason Greenwood...
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood'a Avrupa kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin de talip olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetim ise takımda kalmasında ısrarcı olduğu İngiliz oyuncu için gelen o teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 14:47
Fenerbahçe'nin, hücum hattının kilit parçalarından biri olarak gördüğü İngiliz yıldızı sezon sonuna kadar takımda tutmayı planladığı ve şu aşamada ayrılığına izin vermediği kaydedildi.
65 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Greenwood ile daha önce İtalya Serie A ekibi Napoli'nin de yakından ilgilendiği biliniyordu.
Takvim'in haberine göre İtalyan temsilcisi, İngiliz oyuncuyu kadrosuna katmak adına 65 milyon euro'yu masaya yatırdı.
Fenerbahçe yönetiminin ise hem Napoli'nin teklifine hem de Suudi Arabistan'dan gelen hamlelere karşın Greenwood'u elinde tutma kararlılığından taviz vermediği belirtildi.
Bu sezon sarı-lacivertli forma altında 20 resmi maça çıkan Mason Greenwood, 10 kez fileleri havalandırırken 4 de gol pası verdi.
İngiliz futbolcu böylece 14 gole direkt etki etmiş oldu.
Manchester United akademisinden yetişen Greenwood'un güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.