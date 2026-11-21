Fenerbahçe'de hedef 2'de 2! İşte Emre Belözoğlu'nun Kocaelispor maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına konuk olacak. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde milli ara öncesinde Arca Çorum FK'yı mağlup eden sarı-lacivertliler, Kocaeli'yi de mağlup ederek ligde üst üste 2'nci zaferini elde etmek istiyor. İşte Kocaelispor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 06:50
Son taktik bilgilerini oyuncularıyla paylaşan teknik direktör Emre Belözoğlu, son uyarılarını da yaptı ve öğrencilerine; "Yeni bir sayfa açtık ve ilk adımı attık. Çorum FK maçının anlam kazanması için Kocaelispor deplasmanından da galibiyetle dönmeliyiz. Bunu başaracak kalitede ve güçtesiniz" diyerek seslendi.
LİGDE 43. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kocaelispor, ligde 43. kez rakip olacak. Lig tarihinde oynanan 42 müsabakada sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, yeşil-siyahlılar da 7 maçta hanesine 3 puanı yazdırdı.
13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 76 golüne, Kocaelispor 33 golle karşılık verdi.
SON 10 MAÇTA KAYBETMEDİ
Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler 8 kez kazanırken, 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
Yeşil-siyahlılar, rakibine karşı son galibiyetini 27 Mart 1998 tarihinde evinde oynadığı maçta 2-1'lik skorla aldı.
Kanarya rekabette en farklı galibiyetleri 5-1 ve 4-0'lık skorlarla elde etti.
DIŞARIDA 10 PUAN
Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 6 maç oynadı. Deplasmanda 10 puan toplayan sarı-lacivertliler; Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Çorum FK'yı yendi. Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Kanarya, Gençlerbirliği ve Galatasaray'a ise mağlup oldu. Bu müsabakalarda rakip fileleri 12 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 4 gol gördü.
SÜPER LİG'DEKİ EN GOLCÜ TAKIM
Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'deki 11 maçta rakip filelere 29 gol gönderdi. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın dışında oynadığı tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı. Ligde en golcü takım unvanına sahip olan sarı-kanarya, son maçta Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti.
ARCHIE'NİN CEZASI BİTİYOR
Galatasaray ile oynanan derbi sonrası yaşanan olaylarda kırmızı kart gören Archie Brown, Kocaelispor karşısında formaya giyemeyecek. Brown, 3 maçlık men cezasını bu müsabakayla birlikte tamamlayacak. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio ile Nathan Ake'nin tedavileri sürüyor, bu iki isim de kadroda olmayacak.
İRFAN CAN BOŞ GEÇMİYOR
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de son 3 dış saha maçında da gol attı. Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Çorum FK deplasmanlarında fileleri havalandıran İrfan Can, Kocaelispor karşısında teknik direktör Emre Belözoğlu'nun en önemli kozlarından birisi olacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
KOCAELİSPOR: SERHAT, UĞUR KAAN, DIJKSTEEL, EMİR, RIVAS, SUSOHO, BERKAN, TAYFUR, AGYEI, BAKU, AYE
FENERBAHÇE: EDERSON, SEMEDO, SKRINIAR, OPPONG, LEVENT, İSMAİL, KANTE, GUENDOUZI, İRFAN CAN, GREENWOOD, VEDAT
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