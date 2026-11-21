Son taktik bilgilerini oyuncularıyla paylaşan teknik direktör Emre Belözoğlu, son uyarılarını da yaptı ve öğrencilerine; "Yeni bir sayfa açtık ve ilk adımı attık. Çorum FK maçının anlam kazanması için Kocaelispor deplasmanından da galibiyetle dönmeliyiz. Bunu başaracak kalitede ve güçtesiniz" diyerek seslendi.