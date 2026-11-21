Fenerbahçe'de Armand Lauriente sesleri! Ara transfer döneminde...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu kanat bölgesine transfer yapılması konusunda ısrarcı. Bu doğrultuda listenin başında gelen ilk isim Sassuolo forması giyen Armand Lauriente oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 11:44 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2026 11:57
Bu doğrultuda listenin başında gelen ilk isim Sassuolo forması giyen Armand Lauriente oldu.
Fenerbahçe yönetiminin transferi gerçekleştirmek için Sassuolo ile kıran kırana pazarlıklara hazır olduğu belirtildi.
Fenerbahçeli yetkililer, ara transfer döneminde hiç vakit kaybetmeden Lauriente için pazarlık görüşmelerine başlayacak.
Transferde sarı-lacivertlilerin elini güçlendiren en önemli koz ise Armand Lauriente'nin de transfere istekli olması.
27 yaşındaki kanat oyuncusunun Sassuolo ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Armand Lauriente, Sassuolo formasıyla toplamda çıktığı 154 maçta takımına 40 gol ve 28 asistlik katkı sağladı.
Fransız kanat oyuncusunun piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösteriliyor.
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