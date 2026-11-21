Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Real Madrid'le 2032'ye kadar sözleşme uzatan Arda Güler'i, "Çok büyük bir gurur duydum. İyi ki Fenerbahçelisin ve iyi ki bizim şanlı armamızı ve formamızı taşıdın. Atmış olduğun imzanın hayırlı olmasını diliyor, hepimizi gururlandıracak yeni zaferler yazmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz" sözleriyle tebrik etti.