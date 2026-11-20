Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, kulüp televizyonuna konuştu. Yıldız oyuncu, şu açıklamaları yaptı: "Emre Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte oyun anlamında değişimler oldu. Bizler onunla birlikte daha da yükseleceğimizi düşünüyorum. Oynatmak istediği oyun takımla uyuşuyor. Bireysel anlamda daha net oyun ortaya koyacağız. Ancak hocanın oyun felsefesini anlamamız konusunda biraz daha zamana ihtiyaç olabilir. Milli ara çok önemliydi. Hocayla çalışma fırsatımız oldu. Onun bizden beklediği şeyleri benimseyebilme anlamında fazlasıyla verimli oldu. Faydalı geçti milli ara diyebilirim. Kocaelispor maçı zor olacak. Kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Bizler hazırız. Oyunumuz, sistemimiz belli. Galibiyet için gideceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz her zaman takım olarak daha iyisine ulaşmaya çalışıyoruz. Geliştirebileceğimiz konular var."

TARAFTAR SIRA DIŞI

Guendouzi, "Taraftarlarımız çok sıra dışı. Her zaman arkamızdalar. Bizlere her zaman destek oluyorlar. Onlardan aldığımız güçle birlikte kafamızı kaldırıyoruz. Biz kalpten onları mutlu etmek istiyoruz" dedi.