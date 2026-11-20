Fenerbahçe ile anılan Giorgi Kvernadze'nin geleceğiyle ilgili Frosinone'den açıklama geldi. Kulübün Sportif Direktörü Renzo Castagnini: "Oyuncu satmamıza gerek yok. Ocak ayında istediklerini sorabilirler ancak durum değişmeyecek. Kvernadze'nin sözleşmesini yenilemek için çalışıyoruz. İşleri yoluna koyabileceğimizden eminim. İyi bir geleceği var, gelişmesi gerekiyor ama fiziksel olarak üst düzey bir oyuncu."