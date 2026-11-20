Transferde büyük sürpriz! Fenerbahçeli futbolcu Gaziantep yolcusu
Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kanarya'dan o isim için Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın devreye girdiği öğrenildi. Futbolcu devre arasında Gaziantep'e gidebilir. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 09:15
Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde hazırlıklar devam ediyor.
Kanarya'da saha içerisinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında transfer anlamında sıcak gelişmeler söz konusu.
Fenerbahçe'den son olarak o isme Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın talip olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana bir türlü şans bulamayan isimlerden biri olan Ognjen Mimovic, ocak ayında takımdan kesin olarak ayrılacak.
Genç sağ bek için Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın ısrarcı olduğu bilgisi var.
Mimovic'e Avrupa'dan da teklifler olduğu belirtilse de Antep ekibi, transferi tamamlamak istiyor.
22 yaşındaki Sırp futbolcu, ana mevkisi olan sağ bek dışında orta sahanın sağında da görev alabiliyor.
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