Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, "Ben seçim istemiyorum, benim derdim reform. Derdim aday olmak ya da başkan olmak değil. Burada bir temel prensip oluşturmamız gerekiyor. Profesyonel bir futbol aklı kurulması Fenerbahçe'nin kaçınılmazı. Erkek futbol, aynı basketbol şubelerimiz gibi kurumsal yürütülmeli" açıklamasını yaptı.