Sarı-lacivertlilerle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Müldür'ün durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli sağ bekle yönetimden bazı isimlerin 'Galatasaray'la adı anılıyor. Rakibe gitmesin biz yeni sözleşme imzalayalım' dediği öğrenilirken, bazı kesimin ise sezon sonunda yolları ayrılmasını savunduğu ortaya çıktı. Son kararı başkan Aziz Yıldırım verecek.