İspanyol ekibi Vedat Muriç'e talip oldu! Ara transfer döneminde...
Fenerbahçe'de Romelu Lukaku hakkında Anderlecht'e dönüş ve ABD'ye transfer ihtimalleri gündemde bulunurken, takımın diğer santraforu Vedat Muriç'e de İspanya La Liga'dan bir kulübün talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 14:30
Belçikalı golcünün, Anderlecht veya Amerika'ya transfer olabileceği konuşulurken Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
El Gol Digital'de yer alan habere göre LaLiga ekiplerinden Valencia'nın transfer hedefleri arasında Vedat Muriç yer alıyor.
İspanyol temsilcisi, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Valencia'nın değerlendirebileceği formülün kiralama olduğu belirtildi.
Ancak golcü oyuncuyu İstanbul'dan ayrılmaya ikna etmek için ciddi bir çaba gösterilmesi ve futbolcunun da bu yönde baskı yapması gerekecek.
Valencia Sportif Direktörü Braulio Vázquez'in transferi gerçekleştirmek için tüm yolları deneyeceği ifade ediliyor.
2 ALTERNATİF DAHA VAR
Valencia'nın öncelikli hedefi Muriqi olsa da kulüp, hücum hattını güçlendirmek için başka isimleri de değerlendiriyor.
Roma'dan Bologna'ya kiralanan Artem Dovbyk ve Tottenham forması giyen Richarlison, Valencia'nın alternatifleri arasında yer alıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta oynayan Vedat Muriç, 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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