Fenerbahçe'de Mert Müldür krizi! "Galatasaray'a gitmesin sözleşme imzalayalım"
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Müldür ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte 27 yaşındaki futbolcu hakkında dikkat çeken o haber...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 10:40 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2026 10:53
Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları sürerken takım içerisinde kadro planlama çalışmaları da devam ediyor.
Kanarya'da bazı futbolcuların bu anlamda geleceği çok büyük merak konusu haline geldi.
Fenerbahçe'de bu isimlerden birisi de Mert Müldür.
Sarı-lacivertlilerle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Müldür'ün durumu belirsizliğini koruyor.
Tecrübeli sağ bekle yönetimden bazı isimlerin 'Galatasaray'la adı anılıyor.
Rakibe gitmesin biz yeni sözleşme imzalayalım' dediği öğrenilirken, bazı kesimin ise sezon sonunda yolları ayrılmasını savunduğu ortaya çıktı.
Futbolcu için son kararı ise Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın vereceği bilgisi var.
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