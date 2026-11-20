Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun teknik kadrosundaki görev dağılımı belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre görev dağılımı şu şekilde oluştu:
İlker Püren - 1. Yardımcı Antrenör
Caner Erol - 2. Yardımcı Antrenör
Hakan Özmert - Yardımcı Antrenör
Adrian Iglesias Fernandez - Metodoloji Antrenörü
Toprak Kırtoğlu - Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü
Özden Öngün - Kaleci Antrenörü
Eray Birniçan - Kaleci Antrenörü
Ekrem Özerk Tufan - Atletik Performans Antrenörü
Bumin Kağan Yıldız - Atletik Performans Antrenörü
Cabir Sevim - Atletik Performans Antrenörü
Serdar Keşçi - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
Furkan Berk Yüksel - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
Kazım Çetin - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
Mehmet Turhan Demir - Maç ve Performans Analiz Antrenörü