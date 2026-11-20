Fenerbahçe, 2022'de Adana Demirspor'a 200 bin euroya gönderdiği Arda Okan Kurtulan'ı tam 4.5 sezon sonra servet ödeyerek kadrosuna katabilir... Sarı-lacivertli yönetim, Nelson Semedo'nun yerine; eski oyuncusunu düşünüyor. Göztepe de tam 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Fenerbahçe'nin bu parayı vermeyi düşündüğü de gelen bilgiler arasında.
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