TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kislyak için servet istediler!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 21 yaşındaki Rus orta saha Matvey Kislyak konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç yıldız için harekete geçen sarı-lacivertlilere, CSKA Moskova'dan yüksek bonservis talebi geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 06:50
Birden fazla adayla eşzamanlı görüşen Fenerbahçe'de liste başında CSKA Moskova'dan Matvey Kislyak yer alıyor.
Rus yıldız için kulübüyle temas kuruldu.
Sarı-lacivertliler 26 milyon euro verebileceklerini belirtirken CSKA Moskova ise kapıyı çok yukarıdan açtı.
Rus temsilcisi 35 milyon euro istediklerini belirtti.
Ayrıca Rus ekibi indirime şu aşamada yanaşmıyor.
Fenerbahçe yönetimi sıkı pazarlıklarla rakamı düşürmeye çalışacak.
Rusya pazarında 21 yaşındaki Kislyak, Galatasaray'da yıldızı parlayan Aleksey Batrakov'un önünde görülüyor.
1 GOL ATTI
Kislyak, CSKA Moskova forması altında bu sezon 18 maçta süre buldu.
21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Kislyak 1 golün haricinde 3 de asistle oynadı.
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