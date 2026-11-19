Fenerbahçe yerli yıldızlarıyla masaya oturacak! Galatasaray pusuda bekliyor
Fenerbahçe'de iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler sözleşme sonu yaklaşan 2 yerli yıldızı ile nikah tazeleme görüşmeleri için masaya oturacak. Galatasaray'ın ise Fenerbahçe'nin o isim ile görüşmelerini özellikle takip ettiği ve pürüz çıkarsa devreye girmeye hazır olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 06:50
Sarı-lacivertli idareciler de kolları sıvadı.
HEM ZAM HEM FORMA İSTİYOR
Mert Müldür'ün kontratı sezon sonu biteceği için 27 yaşındaki futbolcu maaşına ciddi oranda bir zam yapılmasını talep ediyor.
Mert ayrıca daha fazla süre alma istediğini de bu görüşmeler sırasında net olarak Fenerbahçe yönetimine aktaracak.
İrfan Can Kahveci'nin görüşmeleri ise daha kolay geçecek.
Oyuncunun kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
31 yaşındaki yıldız, Emre Belözoğlu'nun gelişiyle daha fazla 11'de şans bulmaya başladı.
Kariyerini sarı- lacivertli kulüpte bitirmeye de sıcak yaklaşıyor.
Fenerbahçe pazarlıklar fazla uzamadan iki oyuncuyla da uzlaşmayı ve bir an önce resmi sözleşmeleri yapmayı planlıyor.
ASLAN PUSUDA
Mert Müldür'ün transfer görüşmelerini Galatasaray cephesi de yakından takip edecek.
Teknik direktör Okan Buruk başarılı sağ beki çok beğeniyor. Fenerbahçe ile pazarlıklarda pürüz çıkarsa Cimbom devreye girecek.
Fenerbahçe formasını şimdiye kadar 127 maçta giyen Mert Müldür, takımına 5 gol 13 asistlik katkı sağladı.
İrfan Can Kahveci ise sarı-lacivertli ekibin formasını şimdiye kadar 200 maçta giyerken 37 gol 34 asistlik performans gösterdi.
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