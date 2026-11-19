Manchester City'nin yıldızı Fenerbahçe'ye! Yönetim İngiltere'ye uçacak
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında iddiasını devam ettirmek isterken ara transfer döneminde de kadroya iddialı takviyeler yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda Manchester City'nin yıldız orta sahasını gündemine aldığı ve Fenerbahçe transfer komitesinin görüşmeler için Londra'ya uçacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 06:50
HAKAN DA LİSTEDE
Sarı-lacivertlilerin transfer komitesi önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidecek ve 32 yaşındaki orta sahayla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek.
Yapılacak bu görüşme sonrasında transfer rotası da belirlenecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hırvat yıldızda sorun yaşanması halinde ise alternatif isimlere yönelecek.
Fenerbahçe'nin orta saha adayları arasında milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Brezilya'dan üç genç oyuncu da bulunuyor.
MİLLİ TAKIMDA 123 MAÇ
Mateo Kovacic, Hırvatistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden birisi.
2013'te ilk kez formayı sırtına geçiren 32 yaşındaki oyuncu, 13 yılda 123 kez milli maça çıktı ve vazgeçilmezlerden oldu.
DEV KULÜPLERDE OYNADI
Kovacic, Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giydi.
2013'te Dinamo Zagreb'ten Inter'e gelen yıldız oyuncu, 2 sezon sonra Real Madrid'in yolunu tuttu.
3 sezon sonra ise Chelsea'ye gitti. Burada geçirdiği 5 yılın ardından 2023 yaz transfer döneminde Manchester City'ye geldi
BU SEZON 8 MAÇ
Manchester City'de Anderson, Enzo Fernandez ve Bouaddi'nin arkasında kalan Kovacic takımdan ayrılmaya bir anlamda sıcak.
Hırvat oyuncu, bu sezon sadece 8 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
RAPORLARI İNCELENECEK
Geçen sezon önce aşil tendonundan ameliyat olan ve 124 gün sahalardan uzak kalan Kovacic, 3 Ekim'de sahalara dönmüştü.
Ancak 27 Ekim'de bu kez bilek sakatlığı yaşayan tecrübeli oyuncu, 137 gün daha forma giyemedi ve bu süreçte toplamda 50 maç kaçırdı. Fenerbahçe sağlık heyeti, görüşmede oyuncunun sağlık raporlarını da talep edecek.
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