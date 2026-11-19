"BAZI SORUNLAR VAR ANCAK..." Kvernadze'nin Haziran 2028'de bitecek olan sözleşmesini yenilemeye çalıştıklarını aktaran Castagnini, "Onunla görüşme halindeyiz. Yeni sözleşmenin maddeleriyle ilgili bazı sorunlar var ancak her şeyi yoluna koyabileceğimize inanıyorum." dedi.

"KVARATSKHELIA İLE KIYASLAYABİLİRİM" Öte yandan oyuncunun geleceğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Frosinone Sportif Direktörü, "İyi bir geleceği olabilir. Gelişmesi gerekiyor ancak fiziksel olarak en üst seviyede. Bir kıyaslama yapmamı isterseniz onu Kvaratskhelia ile karşılaştırabilirim." ifadelerini kullandı.