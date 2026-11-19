Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Kocaelispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanın, pasın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.