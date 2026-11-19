Sakatlığı sebebiyle sahalardan bir süre uzak kalacak Nathan Ake bu dönemde moralini yüksek tutuyor. Deneyimli savunma oyuncusu "Sezonun kritik bir bölümünde sakatlık yaşadım. Toparlanırken yeniden sakatlanmak beni üzdü ama tedavim sonrasında sahalara en kısa sürede döneceğime söz veriyorum. Çok daha güçlü şekilde takım arkadaşlarımın yanında yer alacağım" ifadelerini kullandı.