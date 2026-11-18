Fenerbahçe'den Kislyak için inanılmaz teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, CSKA Moskova’nın Rus yıldız adayı Matvey Kislyak için harekete geçti. Yönetim, CSKA Başkanı Yevgeny Giner’le görüştü ve 21 yaşındaki yıldızı istedi. Kulüpler arasında pazarlıklar başladı. (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe, ocak ayında 21 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertli formayı giydirmek için tüm imkanlarını seferber edecek.
25 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Rus temsilcisine Kislyak için 25 milyon euronun üzerinde bonservis teklif edildiği ancak CSKA Moskova'nın bu miktarın üzerinde bir rakam istediği de gelen bilgiler arasında...
Fenerbahçe yönetiminin Matvey Kislyak'la 4.5 yıllık sözleşme imzalamak istediği ve yıllık 3 milyon euronun civarında bir maaş teklifi yaptığı ileri sürüldü. İlerleyen günlerde transfer netleşecek.
MENAJERİ DOĞRULAMIŞTI
Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, Matvey Kislyak için, "Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin onunla ilgilendiğini biliyorum, bu doğru" şeklinde konuşmuştu.
"BENİ KİMSE ARAMADI"
Kislyak, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili transfer haberlerinin ardında "Bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Kış gelsin, belki bir şeyler olur. Şu an hiçbir şey bilmiyorum" demişti.
BATRAKOV'A MİSİLLEME
Fenerbahçe, Kislyak hamlesiyle Galatasaray'a bir anlamda misilleme yapmayı amaçlıyor.
Sarı-kırmızılıların Batrakov'u alması ve Rus oyuncunun ardından sergilediği performansla dikkat çekmesi üzerine Fenerbahçe de aynı etkiyi Kislyak'la oluşturmak istiyor.
HEDEF RUS TARAFTARLAR
Batrakov'un Galatasaray'da yıldızlaşması ve Rus futbolseverlerin sarı-kırmızılıları desteklemesi, Fenerbahçe'yi harekete geçirdi.
Sarı-lacivertliler, Kislyak transferiyle Rusya'da önemli derecede taraftar kazanmayı amaçlıyor.
1 GOL ATTI
CSKA Moskova forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
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