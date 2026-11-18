Fenerbahçe'den Giorgi Kvernadze'ye kanca! Ocak ayında...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, sol kanadını güçlendirmek için düğmeye bastı, gündemine ise Frosinone’nin 23 yaşındaki Gürcü oyuncusu Giorgi Kvernadze’yi aldı. Sarı-lacivertliler, devre arasında İtalyanlara resmi teklifi yapacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
Frosinone ise oyuncuyu bu miktara bırakmamak için sözleşme yenilemek istiyor.
Eğer Gürcü oyuncu, Frosinone'nin sözleşme uzatma teklifini devre arasına kadar kabul etmezse ocak ayında İtalyan temsilcisine resmi teklif yapılacak.
Ancak Fenerbahçe, bu transferde yalnız değil... Roma ve Everton'ın da Kvernadze'yi takip ettiği biliniyor.
Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyu rakiplerine kaptırmamak için hazırlıklarına şimdiden başlamış durumda...
3 BÖLGEDE DE GÖREV YAPIYOR
Kvernadze, sol kanadın yanı sıra; sağ kanat ve santrfor bölgelerinde de oynayabiliyor.
Gürcü oyuncu, boy avantajını da hava toplarında oldukça etkili kullanıyor. Bu sezon da 12 maçta 5 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.
SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Frosinone Sportif Direktörü Renzo Castagnini, geçtiğimiz günlerde "Kvernadze'yle sözleşme uzatma konusunu ele alıyoruz. Sözleşme uzatma ve serbest kalma maddesiyle ilgili süreçler devam ediyor ve her şeyi yoluna koyabileceğimize eminim. Önünde parlak bir gelecek olabilir" açıklamasını yapmıştı.
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