Fenerbahçe'de ayrılık operasyonu başladı! 5 isim yolcu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda hareket edecek olan sarı-lacivertlilerde 5 futbolcuyla yollar ayrılabilir. İşte o isimler... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
Yaz transfer döneminde sakatlığı nedeniyle Roma'ya gidemeyen Hollandalı oyuncuyla iyileştikten sonra vedalaşılacak ve kulübe girdi sağlanacak.
Oosterwolde'nin dışında ameliyat olan ve ilk yarıyı kapatan Marco Asensio da gönderilecek.
İspanyol oyuncu için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.
NENE YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
Takımdan ayrılması gündemde olan bir diğer oyuncu da Dorgeles Nene...
Genç yıldız fazla şans bulamadığı için ayrılma isteğini yönetime iletmişti.
Nene'nin de Fenerbahçe macerası ocak ayında sona erecek.
Takımdan gönderilecek sayısı Emre Belözoğlu'nun raporları sonrasında ise artabilir.
AKE BİLMECESİ
Sakatlığını atlattıktan sonra düz koşu esnasında bacağında ağrı hisseden ve yapılan tetkikler ardından alt baldırında sorun olduğu tespit edilen Nathan Ake'nin durumu belirsizliğini koruyor.
Tahmini olarak 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen oyuncuyla ocak ayında yollar ayrılabilir.
NELSON SEMEDO KARARI DEVRE ARASI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ocak ayına kadar Nelson Semedo'nun durumunu yakından takip edecek.
46 yaşındaki çalıştırıcı eğer Portekizli oyuncudan istediği verimi alamazsa yolların ayrılması yönünde karar alacak.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.