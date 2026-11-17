Sidiki Cherif'e hayatının şoku! Fenerbahçe'den gittikten sonra...
Fenerbahçe'den sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Coventry City'e transfer olan Sidiki Cherif ile ilgili o haber, gündem oldu. İşte 19 yaşındaki futbolcu hakkındaki son gelişmeler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 11:11
Sidiki Cherif sezon başında İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Coventry City'ye 24.5 milyon Euro'ya transfer oldu.
Fransız futbolcu ile ilgili son olarak ise dikkat çeken haberler geliyor.
Sidiki Cherif, Ada'da resmen formayı unuttu.
Cherif 9 karşılaşmaya çıkarken 337 dakika sahada kaldı ve 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Özellikle Coventry City'de son iki maçta sadece 21 dakika oynayabildi.
İŞTE FUTBOLCUNUN KARİYERİ:
Sidiki Cherif futbola Fransa'nın Saumur takımının altyapısında başladı. Oradan Angers altyapısının yolunu tuttu. Angers'ın tüm yaş kategorilerinde forma giydikten sonra A takıma yükselmeyi başardı.
2026'nın kış transfer döneminde Angers'dan Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti. Fenerbahçe'nin ardından yeni kulübü Coventry City'e transfer oldu.
Ana mevkisi santrfor olan oyuncu sol kanat pozisyonunda da sahada görev alabiliyor.
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