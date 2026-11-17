Dört günlük iznin ardından geçtiğimiz hafta cuma günü milli takımdaki oyuncularından yoksun bir şekilde Kocaelispor maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, dünü de tatil yaparak geçirdi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Dört günlük iznin ardından geçtiğimiz hafta cuma günü milli takımdaki oyuncularından yoksun bir şekilde Kocaelispor maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, dünü de tatil yaparak geçirdi. Takım, bugün Samandıra'da çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Milli takımlarına giden birçok ismin bugün idmanda olması bekleniyor.