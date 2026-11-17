Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen Red Bull Wings Cup Türkiye Finali'nde 16 oyuncu EA SPORTS FC 27'de karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen Red Bull Wings Cup Türkiye Finali'nde 16 oyuncu EA SPORTS FC 27'de karşı karşıya geldi. Rakiplerini geride bırakan ve finalda da G.Saraylı Kaan Tüzün'ü yenen Fenerbahçe ve Red Bull sporcusu "Isopowerr" Can Yerinde, şampiyon oldu ve ocak 2027'de Miami'de gerçekleştirilecek olan Red Bull Wings Cup Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.