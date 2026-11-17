Fenerbahçe'de yıldız isim yabancı sınırına takıldı! Takımdan gönderilecek
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde Kocaelispor maçının hazırlıkları sürerken oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak takımdaki o yıldızın yabancı sınırı nedeniyle takımdan gönderileceği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 12:13
Emre Belözoğlu'nun öğrencileri zorlu rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.
Kanarya'da kritik mücadelenin hazırlıkları devam ederken oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de yönetim, kış transfer döneminde kadroya önemli takviyeler yapmak için kolları sıvadı.
Sarı-lacivertlilerde yapılacak transferler sebebiyle bazı yabancı oyuncularla yolların ayrılması planlanıyor.
Sabah'ın haberine göre; Kanarya'da ara transfer dönemi öncesi sağ bekte değişim hazırlığı başladı.
Yabancı stoper ve kanat takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, yabancı kontenjanında yer açmak için Nelson Semedo ile yolları ayırmayı düşünüyor.
33 yaşındaki sağ bekin yıllık 4.2 milyon Euro kazanması ayrılık sürecindeki önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.
Bu sezon sarı-lacivertli formayı 20 kez sırtına geçiren Semedo, 1 asistlik katkı gösterdi. Portekizli oyuncunun Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.