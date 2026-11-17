Milan Skriniar, bu sezon Fenerbahçe'nin tüm kulvarlarda oynadığı 21 resmi maçın tamamında forma giydi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Milan Skriniar, bu sezon Fenerbahçe'nin tüm kulvarlarda oynadığı 21 resmi maçın tamamında forma giydi. Yıldız stoper, ülkesi Slovakya'nın da Uluslar Ligi'nde oynadığı 5 mücadelenin tamamında oynadı. Ancak, teknik direktör Vladimir Weiss, Milan Skriniar'ı dinlendirmek için Kazakistan maçının kadrosuna almadı. Kaptan bu sezon ilk kez bir maçta oynamadı.