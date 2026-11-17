Emre Belözoğlu, oyun planlarını Oğuz Aydın ve Mason Greenwood üzerine kuruyor. İki oyuncu 46 yaşındaki teknik adamın mihenk taşları olacak
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'deki ikinci dönemine 5-0'lık Çorum FK galibiyetiyle başlayan Emre Belözoğlu, milli arada oyuncularına oyun sistemini ve taktik anlayışını net olarak anlattı. Birbirinden farklı hücum planları oluşturmaya başlayan 46 yaşındaki teknik adamın en önem verdiği isimler ise; Mason Greenwood ile Oğuz Aydın... Daha tempolu ve bol pozisyonlu bir oyun mantalitesini takıma yerleştirmek isteyen Belözoğlu, bunun için kanatların iyi performans göstermesini istiyor. Bu bağlamda da özellikle Greenwood ve Oğuz Aydın ikilisine çok güveniyor. İki oyuncunun da adam eksiltme yeteneklerinden daha fazla faydalanmak isteyen Belözoğlu, öğrencilerine özel görevler verecek. Genç teknik adam, Vedat Muriç ile Romelu Lukaku'dan da iki kanat oyuncusuna daha fazla alan açmalarını talep edecek. Oğuz Aydın ile Mason Greenwood, Süper Lig'de takıma en fazla skor katkısı veren isimlerden. İki oyuncu da takıma 8'er gol katkısı sağladı.