Yeniden Sörloth

Sezona forvet hattında önemli değişiklikler yaparak başlayan F.Bahçe'de, Vedat Muriç ve Romelu Lukaku önemli bir katkı sağladı. Ancak Başkan Aziz Yıldırım daha formda ve tribünleri daha fazla heyecanlandıracak bir oyuncu peşinde. Sezon başında Dortmund forması giyen Guirassy ve Atletico Madrid'in yıldızı Alexander Sörloth için görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştı. Başkan Aziz Yıldırım bu kez Norveçli golcü Alexander Sörloth'u bitirmek için transferle bizzat ilgilenme kararı aldı.

BU SEZON 93 DAKİKA OYNADI

Ocak ayında F.Bahçe'de gündem 30 yaşındaki futbolcunun transferi olacak. Sezon başında sakatlığı nedeniyle maçları kaçıran Sörloth, iyileştikten sonra da tamamen ikinci plana atıldı. Bunu fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertliler, sezon başında olduğundan daha güçlü bir şekilde masaya oturacak. Çünkü artık Sörloth da düzenli olarak oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Bu sezon ligde sadece 93 dakika forma giyen ve gol atamayan Norveçli oyuncunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Ocak ayında F.Bahçe'de gündem 30 yaşındaki futbolcunun transferi olacak. Sezon başında sakatlığı nedeniyle maçları kaçıran Sörloth, iyileştikten sonra da tamamen ikinci plana atıldı. Bunu fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertliler, sezon başında olduğundan daha güçlü bir şekilde masaya oturacak. Çünkü artık Sörloth da düzenli olarak oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Bu sezon ligde sadece 93 dakika forma giyen ve gol atamayan Norveçli oyuncunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.