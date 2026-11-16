Oğuz Aydın’a önemli talip

F.Bahçe'de bu sezon büyük bir fark yaratan Oğuz Aydın, performansıyla Avrupa takımlarının da dikkatini çekiyor. Çok sayıda takımın yakından takip ettiği başarılı futbolcunun son talibi İspanya'nın köklü takımlarından Sevilla oldu. La Liga ekibinin Oğuz Aydın'ı yakından takip ettiği ve ara transfer döneminde teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.