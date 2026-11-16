Belçika Milli Takımı'nda Romelu Lukaku dönemi sona erdi! Fenerbahçe forması giyen dünyaca ünlü golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Belçika futbolunun son yıllardaki en önemli isimlerinden biri olan 33 yaşındaki yıldız, 16 yıl boyunca ay-yıldızlı formayı değil, Belçika formasını temsil ederek önemli başarılara imza attı. Kariyeri boyunca 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini temsil eden Lukaku, milli takımda çıktığı 135 maçta 94 gol kaydetti. Peki, Lukaku futbolu bıraktı mı, Belçika Milli Takımı'nı neden bıraktı? İşte yıldız futbolcunun açıklaması ve kariyerine ilişkin detaylar...

LUKAKU MİLLİ TAKIMI BIRAKTI!

Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırma kararı aldı. 16 Kasım 2026 tarihinde sosyal medya hesabından açıklama yapan deneyimli futbolcu, milli formaya veda ettiğini duyurdu.

Belçika Milli Takımı'nda uzun yıllar görev yapan Lukaku, kararının ardından takım arkadaşlarına, teknik direktörlere ve kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Ülkesini uluslararası turnuvalarda temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten yıldız golcü, böylece 16 yıllık milli takım serüvenini tamamlamış oldu.

LUKAKU FUTBOLU BIRAKTI MI?

Belçikalı futbolcu profesyonel futbol kariyerini sonlandırmadı. Lukaku'nun açıkladığı karar yalnızca Belçika Milli Takımı'nı kapsıyor. Fenerbahçe forması giymeye devam eden deneyimli golcünün kulüp kariyerini noktaladığına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor.

ROMELU LUKAKU NEDEN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI?

Lukaku, milli takım kariyerini sonlandırdığını duyururken Belçika'yı temsil ettiği yıllara ve yaşadığı deneyimlere değindi. Futbolcu, ülkesini dört Dünya Kupası ve üç Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmenin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti. Ancak milli takımı bırakma kararının arkasındaki özel gerekçelere ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

LUKAKU'NUN BELÇİKA MİLLİ TAKIMI İSTATİSTİKLERİ

Belçika Milli Takımı tarihinin en önemli golcülerinden biri olan Romelu Lukaku, milli formayla etkileyici istatistiklere ulaştı. Yıldız futbolcunun milli takım kariyerindeki rakamları şöyle:

Milli takım: Belçika

Milli maç sayısı: 135

Attığı gol: 94

Milli takım kariyeri: 16 yıl

Katıldığı Dünya Kupası: 4

Katıldığı Avrupa Şampiyonası: 3

94 golle Belçika Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Lukaku, ülkesinin futbol tarihine adını yazdırdı.

LUKAKU'NUN FUTBOL KARİYERİ DEVAM EDİYOR

Belçika Milli Takımı'na veda eden Romelu Lukaku, kulüp kariyerini sürdürmeye devam ediyor. Fenerbahçe kadrosunda bulunan deneyimli golcü, bundan sonraki süreçte kulüp futboluna odaklanacak. Milli takım kararının ardından Lukaku'nun kariyerinin geri kalan bölümünde nasıl bir performans göstereceği ise futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.