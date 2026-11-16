Fenerbahçe'de Nathan Ake için şok gerçek! Meğer sakatlıklarının nedeni...
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan Nathan Ake ile ilgili ortaya çıkan o gerçek gündeme oturdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 12:25 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2026 12:29
Nathan Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer almıştı.
Futbolcunun son zamanlarda yaşadığı sakatlık sorunu hakkında dikkat çeken gerçek ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Hollandalı stoperin yaşadığı sorunların temelinde yoğun maç temposu çıktı. 31 yaşındaki yıldız, sakatlanana kadar Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 17 maçın tamamında forma giyip, toplam bin 416 dakika sahada kaldı.
SON 6 YILI GERİDE BIRAKTI
Yoğun maç temposuna alışkın olmayan Hollandalı futbolcu, sezonun daha ilk bölümünde son 6 yılın en fazla süre aldığı dönemini yaşadı.
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