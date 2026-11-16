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Fenerbahçe'de Nathan Ake için şok gerçek! Meğer sakatlıklarının nedeni...

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan Nathan Ake ile ilgili ortaya çıkan o gerçek gündeme oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 12:25 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2026 12:29
Fenerbahçe'de Nathan Ake için şok gerçek! Meğer sakatlıklarının nedeni...

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde kadroya katılan Nathan Ake sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

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Fenerbahçe'de Nathan Ake için şok gerçek! Meğer sakatlıklarının nedeni...

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Nathan Ake'nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir.

Fenerbahçe'de Nathan Ake için şok gerçek! Meğer sakatlıklarının nedeni...

Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir.

Fenerbahçe'de Nathan Ake için şok gerçek! Meğer sakatlıklarının nedeni...

Nathan Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer almıştı.

Fenerbahçe'de Nathan Ake için şok gerçek! Meğer sakatlıklarının nedeni...

Futbolcunun son zamanlarda yaşadığı sakatlık sorunu hakkında dikkat çeken gerçek ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Nathan Ake için şok gerçek! Meğer sakatlıklarının nedeni...

Sabah'ın haberine göre; Hollandalı stoperin yaşadığı sorunların temelinde yoğun maç temposu çıktı. 31 yaşındaki yıldız, sakatlanana kadar Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 17 maçın tamamında forma giyip, toplam bin 416 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'de Nathan Ake için şok gerçek! Meğer sakatlıklarının nedeni...

SON 6 YILI GERİDE BIRAKTI

Yoğun maç temposuna alışkın olmayan Hollandalı futbolcu, sezonun daha ilk bölümünde son 6 yılın en fazla süre aldığı dönemini yaşadı.

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