F.Bahçe’de kritik viraj

Milli ara sonrasında F.Bahçe'yi zorlu bir süreç bekliyor. Sarı-lacivertliler sıradaki 5 maçının 4'ünü deplasmanlarda oynayacak. F.Bahçe ilk olarak Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ardından Shakhtar ile Londra'da karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, ligde Erzurum'u konuk edecek. Sırasıyla Başakşehir ve LASK Linz'e konuk olmaya hazırlanan Fenerbahçe, bu süreçten en az kayıpla ya da hiç fire vermeden ayrılmak istiyor.
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