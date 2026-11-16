Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Çalışmalar tam gaz

Çalışmalar tam gaz

Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşacak olan F.Bahçe'de çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla idman sona erdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Çalışmalar tam gaz

Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşacak olan F.Bahçe'de çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla idman sona erdi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'a sürpriz takas teklifi!
G.Saray, F.Bahçe'nin yıldızını istiyor!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmandı! Riyad'a balistik füze, Bahreyn'deki ABD üssüne İHA saldırısı iddiası
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uluslar Ligi'nde puana 'Fransız' kaldık!
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emirhan’ın şanssızlığı Emirhan’ın şanssızlığı 01:50
Berke’den 6 kurtarıs Berke’den 6 kurtarıs 01:49
Abdülkerim'in golü yetmedi Abdülkerim'in golü yetmedi 01:48
Umut verdik Umut verdik 01:46
Düşük seviye bir hakem Düşük seviye bir hakem 01:43
Savaşarak yenildik Savaşarak yenildik 01:42
Daha Eski
Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte o ihtimal Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte o ihtimal 01:24
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor! Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor! 01:24
Trabzonspor, Zenit'e yenildi! Trabzonspor, Zenit'e yenildi! 01:24
F.Bahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! F.Bahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! 01:24
Torreira'dan gündem olan Boca Juniors açıklaması! Torreira'dan gündem olan Boca Juniors açıklaması! 01:24
F.Bahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! 01:24