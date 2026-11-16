Çalışmalar tam gaz

Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşacak olan F.Bahçe'de çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla idman sona erdi.