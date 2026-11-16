Çalışmalar tam gaz

Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşacak olan F.Bahçe'de çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla idman sona erdi.
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