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Brezilyalı genç yıldız Fenerbahçe'ye! Transferde Ederson detayı

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı genç yıldız için ocak ayında harekete geçeceği öğrenilirken Ederson'un da transfer için olumlu görüş verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Brezilyalı genç yıldız Fenerbahçe'ye! Transferde Ederson detayı

Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de hareketli günler geçirmeye hazırlanan Fenerbahçe, geniş bir liste oluşturmuş durumda.

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Brezilyalı genç yıldız Fenerbahçe'ye! Transferde Ederson detayı

Üst düzey bir golcü transfer etmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, bir yandan da orta sahadaki kaliteyi yükseltmek istiyor.

Brezilyalı genç yıldız Fenerbahçe'ye! Transferde Ederson detayı

Bunu yaparken de yaşı ilerleyen takıma önemli bir genç takviyesi yapmak istiyor.

Brezilyalı genç yıldız Fenerbahçe'ye! Transferde Ederson detayı

Listedeki isim ise Brezilya Milli Takımı'nın yeni yıldızlarından Breno Bidon.

Brezilyalı genç yıldız Fenerbahçe'ye! Transferde Ederson detayı

Corinthians forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için ocak ayında harekete geçilecek.

Brezilyalı genç yıldız Fenerbahçe'ye! Transferde Ederson detayı

EDERSON'DAN OLUMLU GÖRÜŞ

Oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesini avantaja çevirmek isteyen sarı-lacivertliler, iki tarafla da görüşmelere başlayacak.

Brezilyalı genç yıldız Fenerbahçe'ye! Transferde Ederson detayı

Yurt dışındaki kulüpler için Bidon'un serbest kalma bedeli 100 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

Brezilyalı genç yıldız Fenerbahçe'ye! Transferde Ederson detayı

Ancak 21 yaşındaki futbolcu için kulübünün beklediği bonservis bedeli ise 25-30 milyon euro bandında.

Brezilyalı genç yıldız Fenerbahçe'ye! Transferde Ederson detayı

Brezilya basınına göre bu bedele çıkacak takımlar, Breno Bidon'un bonservisini alabilir.

Brezilyalı genç yıldız Fenerbahçe'ye! Transferde Ederson detayı

Ederson da Brezilya Milli Takımı'na yeni seçilen genç oyuncu için olumlu görüş verdi.

Brezilyalı genç yıldız Fenerbahçe'ye! Transferde Ederson detayı

Transfermarkt verilerine göre Breno Bidon'un güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

Brezilyalı genç yıldız Fenerbahçe'ye! Transferde Ederson detayı

Corinthians formasını yeni sezonda 52 maçta giyen Bidon, 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Brezilyalı genç yıldız Fenerbahçe'ye! Transferde Ederson detayı

21 yaşındaki futbolcunun Corinthians ile olan sözleşmesi, 31 Aralık 2029 tarihinde sona eriyor.

Brezilyalı genç yıldız Fenerbahçe'ye! Transferde Ederson detayı

Brezilya Milli Takımı'nın formasını 2 maçta giyen Breno Bidon, 26 dakika sahada kaldı.

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