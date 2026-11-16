Brezilyalı genç yıldız Fenerbahçe'ye! Transferde Ederson detayı
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı genç yıldız için ocak ayında harekete geçeceği öğrenilirken Ederson'un da transfer için olumlu görüş verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Listedeki isim ise Brezilya Milli Takımı'nın yeni yıldızlarından Breno Bidon.
Corinthians forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için ocak ayında harekete geçilecek.
EDERSON'DAN OLUMLU GÖRÜŞ
Oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesini avantaja çevirmek isteyen sarı-lacivertliler, iki tarafla da görüşmelere başlayacak.
Yurt dışındaki kulüpler için Bidon'un serbest kalma bedeli 100 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.
Ancak 21 yaşındaki futbolcu için kulübünün beklediği bonservis bedeli ise 25-30 milyon euro bandında.
Brezilya basınına göre bu bedele çıkacak takımlar, Breno Bidon'un bonservisini alabilir.
Ederson da Brezilya Milli Takımı'na yeni seçilen genç oyuncu için olumlu görüş verdi.
Transfermarkt verilerine göre Breno Bidon'un güncel piyasa değeri 25 milyon euro.
Corinthians formasını yeni sezonda 52 maçta giyen Bidon, 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.
21 yaşındaki futbolcunun Corinthians ile olan sözleşmesi, 31 Aralık 2029 tarihinde sona eriyor.
Brezilya Milli Takımı'nın formasını 2 maçta giyen Breno Bidon, 26 dakika sahada kaldı.
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