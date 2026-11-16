Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de hareketli günler geçirmeye hazırlanan Fenerbahçe, geniş bir liste oluşturmuş durumda.

Üst düzey bir golcü transfer etmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, bir yandan da orta sahadaki kaliteyi yükseltmek istiyor.